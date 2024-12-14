Іспанія

Каталонці звертають увагу не тільки на Ла Масію.

Барселона цікавиться 18-річним лівим вінгером Малаги Антоніо Кордеро. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "Барса" вже намагалася придбати Кордеро цього літа, але її спроба не увінчалася успіхом.

Повідомляється, що Кордеро вважається одним із найталановитіших гравців академії андалусійського клубу, за яким стежать багато клубів, включно з мадридським Реалом. Очікувана сума трансферу може становити два мільйони євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у два мільйони євро.

Цього сезону Антоніо Кордеро відіграв за Малагу 17 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.