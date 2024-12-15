Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 15 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме Леганес.

Барселона — Леганес

Неділя, 15 грудня, 22:00, стадіон Олімпійський, Барселона. Арбітр зустрічі — А. Кінтеро

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У Барселони не обійшлося без проблем у цьому сезоні, але перша половина кампанії-2024/25 була надзвичайно позитивною для каталонської команди, яка очолює Ла Лігу і має чудові шанси на вихід у наступну стадію Ліги чемпіонів. Команда Фліка вийде на цей матч після переконливої перемоги в Європі, обігравши дортмундську Боруссію з рахунком 3:2 у Німеччині, що дозволило їм посісти друге місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, відстаючи на три очки від лідера Ліверпуля.

У Барселони 12 перемог, дві нічиї та три поразки в 17 матчах чемпіонату в цьому сезоні, чого достатньо, щоб очолити турнірну таблицю з 38 очками, на один пункт випереджаючи мадридський Реал, що посідає друге місце. Минулих вихідних Барселона була на межі того, щоб здобути важливі три очки в гостях у Реал Бетіса, коли Ферран Торрес вивів команду вперед 2:1 на останніх хвилинах матчу, але Ассан Діао зрівняв рахунок на 94-й хвилині матчу для севільців.

Тим часом Леганес вийде на цей матч після домашньої поразки від Реал Сосьєдаду з рахунком 3:0, яка залишила його на 17-му місці в таблиці Ла Ліги з 15 очками, маючи в активі три перемоги, шість нічиїх і сім поразок з 16 матчів. "Ель Лега" повернулася на цей рівень вперше з 2019-20 років, тому будь-яке місце вище 18-го буде вважатися успішною кампанією, і вони показали, що можуть конкурувати на цьому рівні в перші місяці сезону.

Підопічні Борхи Хіменеса звели внічию п'ять з восьми матчів на виїзді в цьому сезоні, продемонструвавши тим самим, що їх важко перемогти на виїзді, але всі три перемоги в чемпіонаті 2024-25 років були здобуті перед власними вболівальниками.

Орієнтовні склади

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Леганес: Дмитрович — Альті, Гонсалес, Настасич, Ернандес — Тапіа, Нею — Мунір, Родрігес, Крус — Де ла Фуенте.

Поточна форма

Очні зустрічі