Іспанія

Каміння в бік Хаві?

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо своєї двоматчевої дискваліфікації. Його слова наводить Sport.es.

"Думаю, що це була погана реакція з мого боку. Це зрозуміло. Я сказав, щоб ніхто не скаржився на суддів. Не хочу, щоб ми витрачали енергію на те, що не можемо змінити. Коли суддя ухвалив рішення, його не змінити. Тільки в деяких випадках, таких, як ВАР.

Потрібно прийняти червону картку. Я приймаю дискваліфікацію. Можливо, мені доведеться попрацювати над своєю поведінкою.

Я лише прошу одних і тих самих критеріїв для всіх. Нехай судді свистять усім однаково. Не тільки нам. Це те, що я кажу команді. Ми повинні прийняти роботу арбітра і грати краще.

Футболісти не збираються скаржитися на суддів. У нас фантастична поведінка з арбітрами. Відрізняється від того, що було в минулому сезоні. Така наша філософія.

Звертаємо увагу на те, що ми самі можемо зробити краще. Судді теж можуть додати. Ми люди і робимо помилки. Повертаючись до червоної картки, я її приймаю", — сказав Флік.

Барселона в рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги прийматиме Леганес. Матч відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.