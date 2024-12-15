24-річний футболіст може продовжити кар'єру в мадридському клубі.
Домінік Собослаї, getty images
15 грудня 2024, 19:21
Реал розглядає можливості щодо посилення свого складу. Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на Fichajes, мадридці звернули увагу на півзахисника Домініка Собослаї з Ліверпуля.
"Вершкові" можуть докласти зусиль, щоб підписати угорського футболіста у 2025 році.
У сезоні-2024/25 Собослаї провів 22 офіційні матчі, в яких записав на свій рахунок два голи і три результативні паси на партнерів. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють 24-річного Домініка Собослаї в 75 мільйонів євро.
Зазначимо, що за Ліверпуль футболіст виступає з літа 2023 року.