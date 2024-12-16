Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 грудня 2024 року.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі поступилась Леганесу (0:1).

Команда Ганса-Дітераа Фліка пропустила швидкий м’яч, після чого її перевага за всіма показниками була шаленою, однак відігратись поки що лідер чемпіонських перегонів так і не зумів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Леганес у рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Леганес 0:1

Гол: Гонсалес, 4

Барселона: Пенья — Кунде, Гарсія (Кубарсі, 74), Мартін, Бальде — Касадо (Віктор, 80), Педрі — Ямал (Гаві, 75), Ольмо, Діас — Левандовські (Торрес, 66)

Леганес: Дмітрович — Альтіміра, Саенс, Гонсалес, Каррера — Тапіа (Брашанац, 45), Нейу — Ель Хаддаді (Настасич, 58), Сіссе (Раба, 82), Родрігес — де ла Фуенте (Гарсія, 58)

Попередження: Сіссе, Каррера.