На нагороду претендують п'ять футболістів.
Джуд Беллінгем, Getty Images
18 грудня 2024, 22:05
Ла Ліга у своїх соціальних мережах опублікувала список претендентів на звання найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками грудня.
На нагороду претендують п'ять футболістів:
- півзахисник Реала Джуд Беллінгем — чотири матчі, чотири голи та два асисти;
- нападник Атлетіко Антуан Грізманн — три матчі, два забиті м'ячі;
- вінгер Барселони Рафінья — чотири матчі та три голи;
- півзахисник Атлетіка Оян Сансет — чотири гри, два забиті м'ячі та один асист;
- нападник Лас-Пальмаса Сандро Рамірес — три поєдинки та три голи.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті EA SPORTS.
Нагадаємо, минулого місяця найкращим у Ла Лізі був визнаний вінгер Реала Вінісіус Жуніор.