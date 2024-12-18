Іспанія

На нагороду претендують п'ять футболістів.

Ла Ліга у своїх соціальних мережах опублікувала список претендентів на звання найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками грудня.

На нагороду претендують п'ять футболістів:

- півзахисник Реала Джуд Беллінгем — чотири матчі, чотири голи та два асисти;

- нападник Атлетіко Антуан Грізманн — три матчі, два забиті м'ячі;

- вінгер Барселони Рафінья — чотири матчі та три голи;

- півзахисник Атлетіка Оян Сансет — чотири гри, два забиті м'ячі та один асист;

- нападник Лас-Пальмаса Сандро Рамірес — три поєдинки та три голи.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті EA SPORTS.

Нагадаємо, минулого місяця найкращим у Ла Лізі був визнаний вінгер Реала Вінісіус Жуніор.