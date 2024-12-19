Іспанія

Українець продовжує відновлюватися після травми.

Правий вінгер Жирони Віктор Циганков пропустить матч 18-го туру Ла Ліги, передає видання Marca, посилаючись на слова головного тренера клубу Мічела.

Раніше в 27-річного українця виявили пошкодження привідного м'яза. Через травму він не зміг допомогти своїй команді в останніх п'яти поєдинках (всі турніри).

Зараз на рахунку Циганкова один гол та один асист у 10 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.

Нагадаємо, Жирона прийматиме Вальядолід у чемпіонаті Іспанії завтра, 20 грудня (початок — о 22:00 за Києвом). Віктор може повернутися на поле в 19-му турі, коли каталонський клуб гостюватиме в Алавеса (11 січня).