Іспанія

Коментар іспанського футболіста каталонців.

Вінгер каталонської Барселони Ферран Торрес висловився про невдалі результати в останніх матчах чемпіонату Іспанії.

"Сезон — це марафон, все покаже дистанція, на якій можуть бути і спади, але необхідно зберігати спокій і спробувати знайти свою гру, коли ми в оптимальній формі, то нас не зупинити", — цитує Торреса Esport3.

Барселона, як і раніше, посідає перше місце, але за втраченими очками каталонці перебувають на третьому рядку.

У суботу, 21-го грудня, підопічні Гансі Фліка приймуть на своєму полі мадридський Атлетіко, стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 22:00.