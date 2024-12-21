Іспанія

Реал знову виграє титул.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес відзначив успішність 2024 року для "королівського" клубу. Його слова наводить Marca.

"Цьому нелегко відповідати, ми будемо боротися, щоб продовжити завоювання титулів. Ми почали цей сезон із двома титулами і подивимося, що залишиться: Ла Ліга, Ліга чемпіонів і деякі інші.

Найважливіше — наявність хорошої команди. Це те, що я намагався робити всі ці роки, і правда в тому, що ми виграли багато трофеїв і в нас є амбіції продовжувати це робити.

Це багаторічна робота, яку роблять багато людей. Це задоволення і відповідальність, я збираюся продовжувати працювати, щоб дарувати фанатам клубу цю радість", — заявив президент Реала.

Нагадаємо, вчора, 18-го грудня, Реал завоював Міжконтинентальний кубок ФІФА, обігравши у фіналі мексиканську Пачуку (3:0). Раніше, цього року, "вершкові" виграли Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Іспанії.