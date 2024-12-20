Іспанія

На нас чекає центральний матч туру.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від матчу 18-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетіко. Його слова наводить AS.

"Це буде чудова зустріч, у якій ми зіграємо з однією з найкращих команд у Ла Лізі. Ми втратили кілька очок в останніх матчах із Леганесом і Лас-Пальмасом, було важко. У футболі перемагає та команда, яка робить менше помилок. Наші поразки вже сталися, і ми повинні прийняти це.

У Барселони, як і раніше, молода команда, і ми повинні вдосконалюватися. Боротьба триватиме до кінця сезону. Ми знаємо, що це буде непросто. Ця боротьба почнеться із зустрічі з Атлетіко

Сімеоне? Понад 700 матчів на чолі Атлетіко — це неймовірно. Сімеоне виконав фантастичну роботу. Я дуже поважаю його. Мені подобається його стиль життя. Команда схожа на нього. Я поважаю його роботу, але ми хочемо перемогти", — сказав Флік.

Матч між Барселоною та Атлетіко відбудеться 21-го грудня, о 22:00 за київським часом.