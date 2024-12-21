Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 21 грудня, розпочавшись о 22:00.

У центральному матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме Атлетіко.

Барселона — Атлетіко

Субота, 21 грудня, 22:00, стадіон Олімпійський, Барселона. Арбітр зустрічі — Р. Бенгоечеа

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У 18 матчах Ла Ліги цього сезону Барселона здобула 12 перемог, дві нічиї та чотири поразки, маючи 38 очок, яких достатньо для того, щоб очолити таблицю за різницею забитих і пропущених м'ячів, але вони зіграли на одну гру більше, ніж Атлетіко, що посідає друге місце, та Реал Мадрид, який посідає третє місце, відстаючи від останнього лише на одне очко. Форма каталонської команди на початку сезону давала підстави вважати, що вони можуть без проблем виграти титул, але вони перемогли лише в одному з останніх шести матчів у чемпіонаті, зазнавши при цьому три поразки.

Минулого туру команда Гансі Фліка була приголомшена Леганесом, зазнавши домашньої поразки з рахунком 1:0, і тепер вони програли два останні матчі на своєму тимчасовому полі проти Лас-Пальмаса та Леганеса.

Барселона займає відмінну позицію в таблиці Ліги чемпіонів, посідаючи друге місце, на три очки відстаючи від лідера Ліверпуля, тож перша половина кампанії була дуже успішною, але ще одна поразка в суботу стане величезним відступом і може призвести до того, що вони закінчать 2024 рік на третьому місці, що буде розчаруванням, враховуючи те, що сталося в цьому періоді.

З лютого 2006 року Атлетіко не вигравав на виїзді у Барселони, яка має п'ятиматчеву переможну серію над "біло-червоними", включно з перемогою 1:0 у відповідному матчі минулого сезону. Атлетіко" не забивав голів у ворота Барселони з лютого 2022 року, а остання перемога над суботнім суперником у вищому дивізіоні була здобута в жовтні 2021 року.

Однак команда Дієго Сімеоне підійде до матчу у відмінній формі, вигравши кожен з останніх 11 матчів у всіх турнірах, включаючи останні шість у чемпіонаті проти Лас-Пальмаса, Мальорки, Алавеса, Реал Вальядоліда, Севільї та Хетафе.

Александер Сорлот вийшов з лави запасних і забив переможний м'яч у минулому матчі проти Хетафе, в результаті чого Атлетіко вийшов на друге місце в таблиці, зрівнявшись за очками з Барселоною, і, що дуже важливо, маючи гру в запасі.

Цього сезону Атлетіко знову чудово захищається, пропустивши лише 11 разів, що є найкращим показником разом із Реал Сосьєдадом, а Антуан Грізманн, Александер Сорлот і Хуліан Альварес забили по 19 голів у чемпіонаті у сезоні-2024/25.

"Рохібланкос" виграли останній зі своїх 11 титулів Ла Ліги у 2020/21 роках, але вони, безумовно, заслуговують на те, щоб про них говорили як про претендентів на цій стадії кампанії, і ще одна перемога в суботу стала б відповідним сигналом.

Орієнтовні склади

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ольмо, Лопес, Рафінья — Левандовські.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Альварес, Грізманн.

Поточна форма

Очні зустрічі