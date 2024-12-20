Іспанія

Дуже важлива гра для обох команд.

Головний тренер мадридського Атлетіко висловився про майбутній матч з каталонською Барселоною в рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Mundo Deportivo.

"Нам доведеться зустрітися з командою, яка грає дуже добре. Мені подобається їхня молодь у центрі поля, хлопці, які чудово володіють м'ячем.

Моя команда добре працює загалом, у кожному матчі шукає ті зони, де, на нашу думку, можна нашкодити супернику. Ми думаємо про нашу команду і будемо працювати відповідно до нашого плану.

Рафінья — один із найкращих у Ла Лізі завдяки своїй сміливості та манері гри. У нас є свої сильні сторони, щоб проявити їх у матчі, який обіцяє бути цікавим. Ямал видатний футболіст, який прогресує з кожним днем. У ситуаціях один в один він один із найкращих в атаці. У Барселони немає гравця з такими ж характеристиками, але у них є інші, такі як Ферран, Педрі, Ольмо, які можуть діяти в іншому ключі, щоб досягати своїх цілей.