Дуже важлива гра для обох команд.
Сімеоне, getty images
20 грудня 2024, 17:52
Головний тренер мадридського Атлетіко висловився про майбутній матч з каталонською Барселоною в рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Mundo Deportivo.
"Нам доведеться зустрітися з командою, яка грає дуже добре. Мені подобається їхня молодь у центрі поля, хлопці, які чудово володіють м'ячем.
Моя команда добре працює загалом, у кожному матчі шукає ті зони, де, на нашу думку, можна нашкодити супернику. Ми думаємо про нашу команду і будемо працювати відповідно до нашого плану.
Рафінья — один із найкращих у Ла Лізі завдяки своїй сміливості та манері гри. У нас є свої сильні сторони, щоб проявити їх у матчі, який обіцяє бути цікавим. Ямал видатний футболіст, який прогресує з кожним днем. У ситуаціях один в один він один із найкращих в атаці. У Барселони немає гравця з такими ж характеристиками, але у них є інші, такі як Ферран, Педрі, Ольмо, які можуть діяти в іншому ключі, щоб досягати своїх цілей.
Якщо ми будемо орієнтуватися тільки на перемогу в одному матчі, граючи проти Барселони, то це неправильний шлях. Перемагати потрібно скрізь. Вважати, що перемога в Барселоні відкриває двері до чогось важливого, — ніхто цього не гарантує. Залишиться ще 20 матчів. Це не пов'язано з конкретною ареною. Я не сприймаю це як щось особливе", — заявив Сімеоне.
Матч між Барселоною та Атлетіко відбудеться 21-го грудня, о 22:00 за київським часом.