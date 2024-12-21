Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 грудня 2024 року.

У рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на власному полі обіграла Вальядолід (3:0).

Команда Мічела зняла більшу частину питань щодо переможця матчу наприкінці першого тайму, коли у ворота гостей влетіло два м’ячі за короткий інтервал часу.

Після цього "червоно-білі" не зупинялись і в підсумку завершили гру з третім голом і шаленою перевагою над суперниками за кожним показником статистики.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Вальядолід у рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Вальядолід 3:0

Голи: Лопес, 31, Руїс, 39, Данжума, 81

Жирона: Гассаніга — Мартін (Ельмер Соліс Ромеро, 87), Лопес, Крейчі, Блінд — Аспрілья (Данжума, 71), ван де Бек (Порту, 83), Мартін (Ельмер Соліс Ромеро, 87), Гутьєррес, Хіль (Еррера, 83) — Руїс (Стуані, 72)

Вальядолід: Гейн — Роса, Джума Бах, Кемерт, Санчес, Торрес — Санчес, Юріч (Моро, 75), Мартін Ріелвес — Тухамі, Маркос

Попередження: Руїс, Гутьєррес, Гутьєррес — Санчес, Ріелвес