Іспанія

Команда Дієго Сімеоне вперше в кар'єрі аргентинського фахівця перемогла на полі каталонців та посунула їх із першої сходинки таблиці Ла Ліги.

Коли сталась та сама перемога каталонської Барселони в El Clasico над мадридським Реалом на Сантьяго Бернабеу (4:0), усі мимоволі змирились із думкою, що команда Ганса-Дітера Фліка в такому темпі може й за чемпіонством похід влаштувати. Однак ні, не минуло й кількох місяців, які від приголомшливого відриву "блаугранас" від найближчих переслідувачів не залишилось узагалі нічого, і до матчу в рамках вісімнадцятого туру вони підходили в геть кепському становищі.

Барселона приймала мадридський Атлетіко, який мав таку саму кількість залікових балів, що й каталонський гранд, проте зіграв на один матч менше. А тому команда Дієго Сімеоне завітала на Олімпійський стадіон Барселони з комфортним відчуттям можливості довершити свою серію перемог у чемпіонаті звитягою в матчі за шість очок. І вже точно це була центральна дуель усього вікенду в Іспанії.

"Матрацники" приїхали захищатись. Вони цього взагалі жодним чином не соромились і не приховували, тож футбол ми спостерігали лише в одному напрямку. І навіть таку відчайдушну спробу гостей закритись біля власних воріт Барса зуміла оминути. Нехай і геть не з першої спроби. Бо традиційно активний у цьому сезоні Рафінья перші нагоди змарнував, і його команда затягнула із забити м’ячем аж до середини першого тайму.

Але все ж таки зуміла відзначитись. Рівно на 30 хвилині Гаві незрозуміло як крутився на вході до лівого флангу чужого штрафного, але вийшов у підсумку навіть дуже непоганий пас п’ятою на Педрі під час швидкої стінки, а вже всередині чужих володінь партнер проштовхнув м’яч повз Облака.

План мінімум на перший тайм команди Фліка таким чином зуміла виконати, а на початку другої половини зустрічі взагалі могла цю гру закривати, проте реалізація — це точно не те, за що потрібно відзначати Барселону в її нинішньому стані. Фермін, Педрі, поперечина від Рафіньї. А у відповідь усе буденно — Де Пауль на 60 хвилині грає на відскоку прострілу Альвареса з лівого флангу в зоні перед штрафним і спрямовує удар у правий нижній кут.

Нічия? Та Сімеоне із своєю командою погодився б і на нічию, які питання? Але Барселоні цього було явно замало. І тут момент Левандовські, коли поляк незрозуміло яким чином махнув ногою повз м’яч фактично перед порожніми воротами на завершення передачі Феррана з лівого флангу штрафного, був вартий окремої уваги. Бо на останніх хвилинах компенсованого часу Атлетіко знову втік до контратаки й Моліна прострілив на Серлота, а Сімеоне міг одразу бігти святкувати в роздягальню. Що й зробив, власне.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у баскського Атлетіка, тоді як до цього поїде до Барбастро на кубковий матч, а мадридський Атлетіко навідається до Марбельї, після чого прийматиме памплонську Осасуну.Барселона —1:2Педрі, 30 — Де Пауль, 60, Серлот, 90+6Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо (Гарсія, 80), Педрі, Гаві (Торрес, 65) — Рафінья, Левандовські, Лопес (Ольмо, 64).Облак — Льоренте (Серлот, 73), Хіменес (Вітсель, 51), Ленгле, Галан — Сімеоне (Моліна, 62), Де Пауль, Барріос, Галлагер (Коке, 62) — Грізманн (Ле Норман, 73), Альварес.Попередження: Вітсель, Ле Норман