Іспанія

Заслужене визнання для керманича Атлетіко.

Мадридський Атлетіко провів надзвичайно успішний грудень у рамках іспанської Ла Ліги, здобувши перемоги над андалузькою Севільєю (4:3), Хетафе (1:0) та каталонською Барселоною (2:1), що доповнили його серію без утрат очок у всіх турнірах, яка тягнеться ще від останнього дня жовтня.

Як наслідок, команда Дієго Сімеоне виборола першу сходинку турнірної таблиці та пішла на різдвяно-новорічні канікули в статусі лідера чемпіонських перегонів.

А сам головний тренер "матрацників" тим часом отримав заслужене визнання — Сімеоне назвали найкращим серед тренерів Ла Ліги за останній місяць.

Наступний матч Атлетіко проведе в гостях у Марбельї 4 січня в рамках Кубка Іспанії.