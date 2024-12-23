Іспанія

Турок заслужено отримав винагороду.

Вінгера мадридського Реала Арду Гюлера визнано найкращим молодим гравцем грудня в іспанський Ла Лізі. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

19-річного турка визнано найкращим у категорії футболістів, не старших за 23 роки. У грудні Гюлер відзначився голом та двома результативними передачами в чемпіонаті Іспанії.

На нагороду також претендували Ламін Ямаль (Барселона), Фабіу Сілва (Лас-Пальмас), Хон Арамбуру (Сосьєдад) та Ілайш Моріба (Сельта).

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 21 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.