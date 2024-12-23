Вінгера мадридського Реала Арду Гюлера визнано найкращим молодим гравцем грудня в іспанський Ла Лізі. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
19-річного турка визнано найкращим у категорії футболістів, не старших за 23 роки. У грудні Гюлер відзначився голом та двома результативними передачами в чемпіонаті Іспанії.
На нагороду також претендували Ламін Ямаль (Барселона), Фабіу Сілва (Лас-Пальмас), Хон Арамбуру (Сосьєдад) та Ілайш Моріба (Сельта).
Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 21 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, хто став найкращим тренером Ла Ліги в грудні.