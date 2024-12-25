Іспанія

Футболіста в цьому сезоні в грі ще ніхто не бачив.

Бразильський півзахисник Артур Мело свого часу переходив до каталонської Барселони із Греміо за 31 млн євро влітку 2018 року, проте в Іспанії так і не заграв, ставши в підсумку частиною сумнівної домовленості з туринським Ювентусом щодо трансферу вже восени 2020 року.

28-річний виконавець уже встиг пограти в оренді за англійський Ліверпуль та Фіорентину, тож "зебри" змогли заробити на цьому хоча б 6,5 млн євро.

Додаткові гроші туринці можуть отримати вже найближчим часом, якщо погодяться на пропозицію севільського Бетіса щодо оренди бразильця з правом викупу за 12 млн євро.

Допоки "Стара Синьйора" перебуває в роздумах, "зелено-білі" готують контракт для гравця строком на чотири роки.

Також є інформація про зацікавленість Валенсії в цьому футболісті.

У поточній кампанії Артур не провів жодної хвилини на полі.