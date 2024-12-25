Іспанія

Півзахисник каталонців розповів про першу частину сезону.

Півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо напередодні Різдва дав велике інтерв’ю місцевій пресі, розповівши про виступ команди в першій частині сезону та досвід роботи на чолі з Гансом-Дітером Фліком.

"Я думаю, що і команда, і вболівальники в цілому повинні бути задоволені таким стартом сезону, хоча це правда, що останній місяць був трохи складнішим.

2024? Я думаю, що початок року був дуже хорошим. Але я думаю, що всі ці проблеми допомогло нам усім зрозуміти, що не завжди все йде добре. І цей початок сезону, незважаючи на останні результати, я думаю, що він був дуже хорошим, як для мене, так і для команди загалом.

Ураховуючи всі обставини, я бачив, що в минулому сезоні мені було б дещо складно дебютувати в першій команді, але я думаю, що важливо було продовжувати боротись увесь час, щоб скористатись можливістю, якщо вона з'явиться.

Завжди є місце для вдосконалення всього. Як індивідуально, так і в команді, нам є над чим працювати, і особисто я б сказав, що мені потрібно покращити свою результативність. Іноді мої товариші по команді навіть жартують наді мною, що я ніколи не забиваю голів. Сподіваюсь, що у 2025 році я його таки заб'ю.

Ми багато розмовляємо з Фліком. Коли я бачу, що команда грає погано, я йду і розмовляю з ним безпосередньо, щоб з'ясувати, що нам потрібно змінити. Перш за все, він просить мене добре позиціонувати себе на полі, бути інтенсивним і диктувати темп гри команді.

Усі команди проходять через кращі та гірші моменти впродовж сезону. Це правда, що останні кілька ігор чемпіонату пройшли не так, як ми очікували. Я думаю, що це був не найкращий період сезону, але важливо те, що як команда ми знаємо, що ми повинні зробити, щоб змінити ситуацію, і ми це зробимо.

Чи можемо ми боротися за всі трофеї? Я думаю, що так. І я думаю, що важливо, перш за все, виправити ці помилки, які трохи збили нас із шляху в останніх кількох турах.

Педрі? Це топовий гравець у світі футболу. Я думаю, що він один із найкращих у своєму амплуа, і він доводить це в кожній грі. Він значно полегшує мою роботу на полі. Гра з ним робить все простіше. І я дуже радий, що можу ділити з ним півзахист", — заявив іспанський виконавець.

Касадо в цьому сезоні відіграв 22 матчі, зробивши п’ять гольових передач.