Іспанія

Іспанець задоволений поверненням в Барселону.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо висловився про перехід в каталонський клуб. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Були й інші варіанти, але коли з пропозицією з'явилася "Барса", я не сумнівався. Повернутися додому, до своєї сім'ї та друзів було мрією, і тепер я можу втілити її в життя.

Мати можливість грати на Камп Ноу з такими гравцями, як Френкі де Йонг, Роберт Левандовські або Рональд Араухо — це щось неймовірне. Ми — команда, і ми сподіваємося доставити багато радості нашим вболівальникам", — сказав Ольмо.

Цього сезону Дані Ольмо відіграв за Барселону 15 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.