Іспанія

Іспанець добре зарекомендував себе в столиці Італії.

Мадридський Реал зацікавлений у поверненні до свого складу центрального захисника римського Лаціо Маріо Хіли. Про це повідомляє італійський портал Lalaziosiamonoi.

За інформацією джерела, у керівництві "королівського" клубу вражені виступами 24-річного іспанця в Серії А. Зазначається, що на футболіста римлян претендує інший італійський гранд — Мілан.

Нагадаємо, Хіла був частиною академії "вершкових" із 2018 по 2022 рік, після чого перебрався в Лаціо за 6 млн. євро.

Цього сезону Маріо Хіла відіграв за Лаціо 19 матчів, забив один гол та отримав п'ять жовтих карток.