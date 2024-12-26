Іспанець добре зарекомендував себе в столиці Італії.
Хіла, getty images
26 грудня 2024, 14:00
Мадридський Реал зацікавлений у поверненні до свого складу центрального захисника римського Лаціо Маріо Хіли. Про це повідомляє італійський портал Lalaziosiamonoi.
За інформацією джерела, у керівництві "королівського" клубу вражені виступами 24-річного іспанця в Серії А. Зазначається, що на футболіста римлян претендує інший італійський гранд — Мілан.
Нагадаємо, Хіла був частиною академії "вершкових" із 2018 по 2022 рік, після чого перебрався в Лаціо за 6 млн. євро.
Цього сезону Маріо Хіла відіграв за Лаціо 19 матчів, забив один гол та отримав п'ять жовтих карток.