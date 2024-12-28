Іспанія

Нідерландець не розглядає такий варіант.

Алі Дурсун — агент нідерландського півзахисника Барселони Френкі де Йонга, висловився про чутки щодо можливого переходу свого клієнта в клуб із Саудівської Аравії. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Повідомлення про переїзд до Саудівської Аравії — нісенітниця. Це відволікає Френкі від того, чого він справді хоче: блищати в Барселоні, клубі, який він любить найбільше. Хто знає, можливо, "Барса" і Френкі залишаться разом надовго", — заявив Дурсун.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 13 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.