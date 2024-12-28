Іспанія

Гравець Реала випередив не менш успішних конкурентів.

Іспанська Ла Ліга напередодні завершила підрахунок голосів уболівальників у процесі вибору найкращого гравця грудня.

За почесну нагороду боролись одразу п’ять футболістів — півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн, вінгер каталонської Барселони Рафінья Діас, півзахисник баскського Атлетіка Оян Сансет, нападник Лас-Пальмаса Сандро Рамірес.

У підсумку, найбільше визнання фанатів отримав саме Беллінгем, на рахунку якого за цей час чотири матчі, чотири голи та два асисти.

Нагадаємо, що за місяць до цього найкращим у Ла Лізі був визнаний інший гравець мадридського Реала — Вінісіус Жуніор.