Гравець Реала випередив не менш успішних конкурентів.
Джуд Беллінгем, Getty Images
28 грудня 2024, 08:25
Іспанська Ла Ліга напередодні завершила підрахунок голосів уболівальників у процесі вибору найкращого гравця грудня.
За почесну нагороду боролись одразу п’ять футболістів — півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн, вінгер каталонської Барселони Рафінья Діас, півзахисник баскського Атлетіка Оян Сансет, нападник Лас-Пальмаса Сандро Рамірес.
У підсумку, найбільше визнання фанатів отримав саме Беллінгем, на рахунку якого за цей час чотири матчі, чотири голи та два асисти.
Нагадаємо, що за місяць до цього найкращим у Ла Лізі був визнаний інший гравець мадридського Реала — Вінісіус Жуніор.