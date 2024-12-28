Іспанія

"Королівський" клуб.

Мадридський Реал отримає найбільшу винагороду за участь у клубному чемпіонаті світу серед усіх інших команд. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, тільки за матчі групового етапу "вершковим" виплатять 30 млн. євро.

Зазначається, що цю суму може бути збільшено до 35 млн. євро за умови, якщо Реал переможе в усіх зустрічах на груповій стадії змагання.

У разі перемоги мадридського клубу на клубному чемпіонаті світу він заробить 100 млн. євро. Стільки ж Реал отримав за виграш Ліги чемпіонів минулого сезону.

Нагадаємо, мадридський Реал зіграє в одній групі з саудівським Аль-Хілялем, мексиканською Пачукою та австрійським РБ Зальцбург.