Де йонг, getty images
28 грудня 2024, 15:19
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не відповів на пропозицію каталонського клубу про продовження діючого контракту. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, більша частина керівництва "синьо-гранатових" виступає за продаж нідерландського футболіста. Наразі де Йонг не розглядається як основний гравець Барселони.
У клубі, як і раніше, вважають, що півзахисник є футболістом високого рівня, проте він не зміг зарекомендувати себе в останні сезони.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 13 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.