Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не відповів на пропозицію каталонського клубу про продовження діючого контракту. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, більша частина керівництва "синьо-гранатових" виступає за продаж нідерландського футболіста. Наразі де Йонг не розглядається як основний гравець Барселони. 
У клубі, як і раніше, вважають, що півзахисник є футболістом високого рівня, проте він не зміг зарекомендувати себе в останні сезони.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.
 
Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 13 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
 
Напередодні, агент де Йонга висловився про чутки щодо можливого переходу свого клієнта в клуб із Саудівської Аравії