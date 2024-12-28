Іспанія

Нідерландець не хоче залишатися в Барселоні?

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не відповів на пропозицію каталонського клубу про продовження діючого контракту. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, більша частина керівництва "синьо-гранатових" виступає за продаж нідерландського футболіста. Наразі де Йонг не розглядається як основний гравець Барселони.

У клубі, як і раніше, вважають, що півзахисник є футболістом високого рівня, проте він не зміг зарекомендувати себе в останні сезони.