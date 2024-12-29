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29 грудня 2024, 11:24
Барселона та ПСЖ контактували з оточенням 27-річного вінгера Ліверпуля Луїса Діаса, щоб дізнатися про його бажання щодо потенційного переходу. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, колумбійський футболіст має бажання продовжити кар'єру в каталонському клубі, однак такий перехід малоймовірний через фінансові проблеми Барселони.
В сврю чергу, ПСЖ готовий запропонувати мерсисайдцям 60 млн. євро, а також одного гравця за трансфер Діаса. Підкреслюється, що на поточний момент Ліверпуль не зацікавлений у цій угоді.
Цього сезону Луїс Діас відіграв за Ліверпуль 23 матчі, забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.