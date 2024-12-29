Іспанія

Колумбієць хоче залишити "червоних"?

Барселона та ПСЖ контактували з оточенням 27-річного вінгера Ліверпуля Луїса Діаса, щоб дізнатися про його бажання щодо потенційного переходу. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, колумбійський футболіст має бажання продовжити кар'єру в каталонському клубі, однак такий перехід малоймовірний через фінансові проблеми Барселони.

В сврю чергу, ПСЖ готовий запропонувати мерсисайдцям 60 млн. євро, а також одного гравця за трансфер Діаса. Підкреслюється, що на поточний момент Ліверпуль не зацікавлений у цій угоді.

Цього сезону Луїс Діас відіграв за Ліверпуль 23 матчі, забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.