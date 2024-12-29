Іспанія

Німецькому тренеру потрібен дублер для Марка Касадо.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік хотів би зміцнити одну позицію в зимове трансферне вікно.

Німецький керманич вважає, що команді необхідний новий опорний півзахисник, який стане дублером Марка Касадо.

Як повідомляє Barca Universal, Флік запросив у керівництва Барселони посилення на цю позицію, однак прохання наставника навряд чи буде задоволено в січні через фінансові труднощі клубу.

Нагадаємо, що "синьо-гранатові" посідають третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від мадридського Реала на два очки, а від Атлетіко — на три. 4 січня каталонський гранд зіграє в Кубку Іспанії проти Барбастро.