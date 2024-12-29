Іспанія

Канадець не перейде до "Барси".

Нападник Лілля Джонатан Девід більше не цікавий Барселоні. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у каталонському клубі вважають, що його ігровий профіль не оптимально підходить команді, через що він не зможе ефективно взаємодіяти з чинним форвардом "синьо-гранатових" Робертом Левандовські на футбольному полі.

Зазначається, що крім ігрової несумісності, в Барселоні сумніваються в необхідності швидкого підписання Девіда з огляду на те, що контракт Левандовські розрахований до літа 2026 року.