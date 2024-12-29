Іспанія

На його думку, Кіліан Мбаппе відразу стане улюбленцем Флорентіно.

Маноло Ромеро розповів, за яку суму Реал продасть Вінісіуса.

"Я був упевнений, що він піде. Якщо прийдуть із пропозицією понад 300 мільйонів, я впевнений, що Флорентіно його продасть, навіть особисто відвезе його в аеропорт на своїй машині.

300 мільйонів — величезні гроші. Я думаю, що улюбленцем Флорентіно стане Мбаппе. Він сім років за ним ганявся", — сказав ексскаут Реала Маноло Ромеро.

У поточному сезоні Віні провів 14 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 8 голів і 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор — найкращий гравець 2024 року за версією Globe Soccer Award.