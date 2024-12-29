На його думку, Кіліан Мбаппе відразу стане улюбленцем Флорентіно.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
29 грудня 2024, 22:24
Маноло Ромеро розповів, за яку суму Реал продасть Вінісіуса.
"Я був упевнений, що він піде. Якщо прийдуть із пропозицією понад 300 мільйонів, я впевнений, що Флорентіно його продасть, навіть особисто відвезе його в аеропорт на своїй машині.
300 мільйонів — величезні гроші. Я думаю, що улюбленцем Флорентіно стане Мбаппе. Він сім років за ним ганявся", — сказав ексскаут Реала Маноло Ромеро.
У поточному сезоні Віні провів 14 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 8 голів і 5 асистів.
Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор — найкращий гравець 2024 року за версією Globe Soccer Award.