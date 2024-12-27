Іспанія

Чергова нагорода для бразильського вінгера мадридського Реала.

Відбувся 19-й з'їзд Дубайської міжнародної спортивної конференції, під якого були визначені та нагороджені найкращі у різноманітних футбольних номінаціях від Globe Soccer Awards за підсумками 2024 року.

Так, найкращим футболістом спливаючого року було визнано вінгера збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, який також отримав ще одну нагороду як найкращий нападник.

Нагадаємо, раніше Вінісіус Жуніор переміг у схожій номінації щодо найкращого гравця 2024 року, але за версією FIFA The Best. Нагорода ж від Globe Soccer Awards стала для 24-річного бразильця першою в кар'єрі.

Цього року на приз також претендували Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Антуан Грізманн (Атлетіко), Віктор Дьокереш (Спортінг Лісабон), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Роберт Левандовські (Барселона), Адемола Лукман (Аталанта), Лаутаро Мартінес (Інтер), Кіліан Мбаппе (ПСЖ / Реал Мадрид), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Мохамед Салах (Ліверпуль) та Ламін Ямаль (Барселона).