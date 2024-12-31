Іспанія

Тренер ще не визначився щодо власного майбутнього.

Італійський головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті має контракт із клубом ще на півтора роки, однак дедалі частіше ширяться чутки, що клуб готує заміну для досвідченого фахівця вже на наступний сезон.

Не має чіткої впевненості у власному майбутньому в "галактікос" і сам 65-річний керманич, що випливає з його останнього інтерв’ю та відповіді на питання щодо можливого оновлення угоди.

"Мені подобається тренувати щодня. Хто знає, чи стане Реал моєю останньою командою?

У мене контракт ще майже на два роки, але його можна як розірвати, так і продовжити", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Анчелотті віднедавна — найбільш титулований тренер в історії Реала.