Іспанія

Італійський фахівець виграв на чолі "вершкових" свій 15 трофей, перевершивши легендарного Мігеля Муньйоса.

У фінальному матчі першого в історії розіграшу Міжконтинентального кубка ФІФА мадридський Реал здобув розгромну перемогу над мексиканською Пачукою з рахунком 3:0, завоювавши до своєї колекції черговий трофей.

Завдяки тріумфу в цьому турнірі, в якому брали участь шість переможців попередніх розіграшів континентальних чемпіонатів у кожній з конфедерацій ФІФА, керманич "вершкових" Карло Анчелотті офіційно став найтитулованішим тренером в історії Реала.

Для досвідченого італійського фахівця цей трофей став 15-м в якості головного тренера Реала, перевершивши досягнення легендарного Мігеля Муньйоса (14).

Нагадаємо, що Карло Анчелотті виграв у Реалі три Ліги чемпіонів УЄФА, два Клубних чемпіонати світу ФІФА, один Міжконтинентальний кубок ФІФА, три Суперкубка УЄФА, дві Ла Ліги, два Кубка Іспанії та два Суперкубка Іспанії.

УСІ КОМАНДНІ ТРОФЕЇ КАРЛО АНЧЕЛОТТІ НА ЧОЛІ РЕАЛА: