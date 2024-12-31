Іспанія

29-річний футболіст може затриматися в мадридському клубі.

Мадридський Атлетіко планує викупити у Барселони центрального захисника Клемана Ленгле.

"Матрацники" орендували француза у “синьо-гранатових” до кінця поточного сезону.

Як інформує журналіст Рубен Уріа, Атлетіко зацікавлений у повноцінному трансфері 29-річного футболіста. Мадридський клуб готовий запропонувати Барселоні близько 8-10 млн євро за центрбека.

Клеман Ленгле взяв участь у 13 поєдинках команди Дієго Сімеоне в нинішній кампанії у всіх трунірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі. Вартість гравця, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить 7,5 млн євро.