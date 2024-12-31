Мадридський Атлетіко планує викупити у Барселони центрального захисника Клемана Ленгле. 

"Матрацники" орендували француза у “синьо-гранатових” до кінця поточного сезону. 

Як інформує журналіст Рубен Уріа, Атлетіко зацікавлений у повноцінному трансфері 29-річного футболіста. Мадридський клуб готовий запропонувати Барселоні близько 8-10 млн євро за центрбека. 

Клеман Ленгле взяв участь у 13 поєдинках команди Дієго Сімеоне в нинішній кампанії у всіх трунірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі. Вартість гравця, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить 7,5 млн євро. 