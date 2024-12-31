Іспанія

17-річний іспанець залікував пошкодження.

Крайній нападник Барселони Ламін Ямал повністю відновився від пошкодження. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, вже завтра 17-річний футболіст приступить до тренувань у загальній групі. Нагадаємо, свій останній матч до травми Ямаль провів 15 грудня.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 21 грі у всіх турнірах, забив 6 голів і став автором 12 результативних передач.

Найближчий матч Барселона проведе 4 січня проти Барбастро. Початок зустрічі 1/16 фіналу Кубка Іспанії заплановано на 20:00.