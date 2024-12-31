Іспанія

Іспанець думає над продовження кар'єри в Катарі.

Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль висловився щодо того, де може продовжити кар'єру.

"Мені вже 32 роки. Буду грати ще кілька років, це не так багато. Поїхати на Близький Схід? Не вважаю це якимось божевіллям. Я раніше говорив, що якщо піду з Реала, то не гратиму в Європі.

Катар міг би стати наступним місцем роботи для мене", — передає слова футболіста Esquire.

Нагадаємо, що Карвахаль виступає за Королівський клуб з 2013 року.

Загалом він взяв участь у 427 поєдинках, записавши на свій рахунок 14 забитих м'ячів і 65 гольових передач. Зараз гравець відновлюється після травми хрестів.