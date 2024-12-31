Іспанія

Нова угода може бути розрахована до 2028 року.

Реал може продовжити контракт з Антоніо Рюдігером.

Поточна угода 31-річного захисника з мадридським клубом спливає у 2026 році, і німець поки не думає про відхід.

Як повідомляє Marca, Реал цінує Рюдігера, не виключено, що клуб продовжить із ним контракт уже цього літа до 2027 або 2028 року.

Зазначається, що Рюдігер для Мадрида — більше, ніж просто захисник, він справжній лідер команди.

Раніше Анчелотті прокоментував можливе продовження контракту з Реалом.