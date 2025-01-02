Іспанія

На данця не розраховують в Барселоні.

Манчестер Юнайтед та Ювентус зацікавлені у центральному захиснику Барселони Андреасі Крістенсені. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, туринський клуб найактивніше проявляє інтерес до данського футболіста, оскільки двоє його захисників Бремер і Хуан Кабаль вибули до кінця сезону через розрив хрестоподібних зв'язок.

Також у січні італійський гранд може покинути Даніло.

У нинішньому сезоні Крістенсен взяв участь в одному матчі Барселони, в якому він отримав травму ахіллового сухожилля. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2026 року.