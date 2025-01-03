Іспанія

У каталонському клубі цінують молодого вінгера.

Вінгер Тоттенгема Браян Хіль, який поточний сезон проводить на правах оренди в Жироні, може приєднатися до каталонського клубу на постійній основі.

Як повідомляє видання AS, Жирона всерйоз розглядає варіант із повноцінним викупом 22-річного іспанця, якого дуже цінує головний тренер команди Мічел.

Зазначається, що в орендній угоді передбачений викуп Хіля за 15 мільйонів євро, і каталонці планують скористатися ним наприкінці сезону, оскільки й сам гравець щасливий у Жироні.

У Тоттенгемі також пильно стежать за розвитком іспанського вінгера і можуть спробувати запропонувати йому новий контракт, оскільки поточний спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні Браян Хіль провів за Жирону 22 матчі, в яких він забив три голи та віддав три асисти.