Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Валенсія та мадридський Реал.

Валенсія та мадридський Реал зіграють перенесений матч дванадцятого туру іспанської Ла Ліги на Местальї.

Карлос Корберан, після нічиєї проти Алавеса (2:2), залучив до стартового складу Таррегу в центрі оборони, тоді як Ріохо розташується на лівому фланзі півзахисту.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над андалузькою Севільєю (4:2), використав із перших хвилин Менді на лівому фланзі оборони, тоді як Вінісіус повернувся на лівий фланг атаки.

Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Москера, Таррега, Гасеровські — Лопес, Герра, Барренечеа, Ріохо — Алмейда, Дуро.

Запасні: Доменек, Абріль, Кофріє, Гільямон, Канос, Гомес, Х. Васкес, Валера, Рубен, Техон, Кордоба.



Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Беллінгем, Себальйос — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас, Асенсіо.



Гра Валенсія — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.