Клуб також матиме опцію викупу.
Умар Садік, Getty Images
04 січня 2025, 12:45
Іспанська Валенсія продовжує перебувати в пошуках шляхів до порятунку від вильоту з Ла Ліги за підсумками цього сезону, і оскільки наразі відкрите зимове трансферне вікно, "кажани" можуть залучати свіжі кадри для виконання цього завдання.
Власне, це вони й зробили в контексті орендної угоди щодо нігерійського нападника баскського Реала Сосьєдад Умара Садіка.
27-річний виконавець у цьому сезоні відіграв усього 482 хвилин у 11 матчах, зробивши один гольовий пас.
Клуби домовились про тимчасову угоду до завершення кампанії, яка в разі успіху Валенсії може перерости на повноцінний трансфер за 10 млн євро за бажанням гравця та "кажанів".
Нагадаємо, що кар’єра Садіка в Європі є надзвичайно різнобарвною, бо він устиг пограти за італійські Спецію, Рому, Болонью, Торіно та Перуджу, нідерландський НАК Бреда, шотландський Рейнджерс, сербський Партизан, а також іспанську Альмерію.