Іспанія

Клуб також матиме опцію викупу.

Іспанська Валенсія продовжує перебувати в пошуках шляхів до порятунку від вильоту з Ла Ліги за підсумками цього сезону, і оскільки наразі відкрите зимове трансферне вікно, "кажани" можуть залучати свіжі кадри для виконання цього завдання.

Власне, це вони й зробили в контексті орендної угоди щодо нігерійського нападника баскського Реала Сосьєдад Умара Садіка.

27-річний виконавець у цьому сезоні відіграв усього 482 хвилин у 11 матчах, зробивши один гольовий пас.

Клуби домовились про тимчасову угоду до завершення кампанії, яка в разі успіху Валенсії може перерости на повноцінний трансфер за 10 млн євро за бажанням гравця та "кажанів".

Нагадаємо, що кар’єра Садіка в Європі є надзвичайно різнобарвною, бо він устиг пограти за італійські Спецію, Рому, Болонью, Торіно та Перуджу, нідерландський НАК Бреда, шотландський Рейнджерс, сербський Партизан, а також іспанську Альмерію.