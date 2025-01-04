Іспанія

Гравцю помітно бракує досвіду.

Іспанський воротар баскського Атлетіка Алехандро Паділья в цьому сезоні під час періоду відновлення від травми основного голкіпера "левів" та збірної Іспанії Унаї Сімона, а також резервного воротаря Хулена Агірресабали, отримав рідкісний шанс на стабільні виступи в основному складі.

Однак більш досвідчений колега зрештою повернувся до гри, тоді як 21-річний виконавець мав повертатись на третій план із п’ятьма матчами в активі (шість пропущених, один "на нуль").

На цьому тлі й проводились перемовини поміж клубом та гравцем щодо оновлення контракту.

У підсумку, сторони домовились про нову угоду строком до 2029 року, однак оскільки Сімон має такий самий за тривалістю контракт, а Агірресабала — на два сезони менше, то Паділья попросив Атлетік віддати його в оренду до кінця цього сезону.

Як повідомляє місцева преса, баски вже розглядають різноманітні пропозиції щодо свого гравця.