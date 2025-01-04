Іспанія

Каталонці здобули впевнену перемогу.

Другий рік поспіль у Кубку Іспанії Барселона перетинається з Барбастро. Команда з четвертого дивізіону нічого не змогла протиставити "синьо-гранатовим".

Зазначимо, що у каталонців дебютував голкіпер Войцех Щесни.

Барбастро — Барселона 0:4

Голи: Гарсія, 21, Левандовські, 31, 47, Торре, 56.

Барбастро: Фабрега (Мендес, 86), Баррера Байгоррі, Баутіста Хіменес, Гарсія Морено, Оскар Арройо, Сантігоса Фюнес, Альбін Гомес, Ара Сауко (Прат Серрано, 55), Хавіто (Кастільо Ортега, 78), Алонсо Арройо (Отео, 79), Ель-Гаддаді (Іньїго, 55).

Барселона: Щесни, Мартін, Мартінес (Кубарсі, 62), Араухо, Кунде (Домінгес, 62), Ерік Гарсія, де Йонг, Лопес, Педрі (Гаві, 46), Торре (Фернандес, 81), Левандовські (Фаті, 62).

Попередження: Алонсо Арройо, Левандовські.