Іспанія

На цій стадії турніру вже є сенсація!

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Мадридський Атлетіко протистояв представнику третьої за силою ліги Іспанії, Марбельї, у матчі Кубка короля Іспанії.

Дієго Сімеоне виставив напіврезервний склад, який виконав поставлене завдання і здобув перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол на 16-й хвилині забив Антуан Грізманн.

Марбелья — Атлетіко 0:1

Гол: Грізманн, 16.

Завершився матч, у якому зустрічалися Альмерія та Севілья. Гра пройшла на стадіоні Пауер Хорс в Альмерії (Іспанія). Альмерія здобула перемогу в матчі з рахунком 4:1.

На п'ятій хвилині нападник Севільї Ісаак Ромеро відкрив рахунок. М'яч-відповідь Альмерії на 49-й хвилині забив форвард Марко Милованович. На 55-й хвилині відзначився гравець господарів Луїс Суарес. На 78-й хвилині збільшив перевагу Альмерії Суарес. Довів рахунок до розгромного на 90+6-й хвилині знову Суарес, оформивши хет-трик у зустрічі.

Таким чином, Севілья вилетіла з Кубку Іспанії на стадії 1/16 фіналу.

Альмерія - Севілья 4:1

Голи: Милованович, 49, Суарес, 55, 78, 90+6 — Ромеро, 5.

Атлетік у напруженому матчі насилу пройшов Логроньєс, здолавши опонента лише в серії післяматчевих пенальті.

Логроньєс — Атлетік 0:0 (3:4 за пенальті).