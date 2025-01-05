Іспанія

Немає впевненості в майбутньому гравця в клубі.

Уругвайський центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо посеред літа минулого року зазнав травми підколінного сухожилля, період відновлення від якої для гравця розтягнувся аж до початку грудня.

Після цього 25 річний виконавець провів на полі повний матч Кубка Іспанії проти Барбастро напередодні (4:0), і навіть зумів відзначитись асистом.

А тим часом чинний контракт Араухо з Барселоною добігає завершення вже влітку 2026 року, тож наразі слушний час для "блаугранас" без зайвого тиску проводити перемовини з футболістом щодо його оновлення.

Проте наразі немає жодного сигналу до того, що цю угоду буде продовжено, про що розповів власне Араухо під час останнього інтерв’ю.

"Ми говоримо з клубом про моє поновлення, але я зосереджений на тому, щоб знову грати і отримувати більше хвилин.

Чи залишусь я в Барсі? Ми ведемо перемовини з клубом, і наразі це все, що я можу сказати з цього приводу.

Справа Ольмо та Віктора? Клуб запевнив мене, що вони вирішать питання з реєстрацію цих гравців", — заявив уругвайський виконавець.

Араухо провів за Барселону 151 матч, забив вісім голів та віддав шість гольових передач.