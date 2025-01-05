Іспанія

Українець гратиме в Копа дель Рей.

Головний тренер мадридського Реал Карло Анчелотті заявив, що український воротар "вершкових" Андрій Лунін гратиме у основному складі команди в матчі Кубка Іспанії з Депортіва Мінера. Його слова наводить Marca.

"Я не думав про воротарську проблему. Лунін зіграє завтра, тому що Куртуа потрібно відпочити і добре відновитися. Не факт, що Лунін зіграє лише в Копа дель Рей", — заявив Анчелотті.

Матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії між Депортіва Мінера та мадридським Реалом відбудеться 6-го січня, о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Лунін відкритий до пропозицій від інших клубів.