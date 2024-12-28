Іспанія

Навіщо тоді було підписувати новий контракт?

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може залишити "королівський" клуб через відсутність ігрової практики. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, попри продовження контракту, футболіст та клуб, готові вислухати пропозиції.

Лунін відчуває, що коли Тібо Куртуа піде з Реалу, для нього з'явиться можливість стати основним голкіпером команди, однак українець думає, що у 32-річного бельгійця буде останнє продовження контракту з мадридцями.

Контракт 25-річного українця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал п'ять матчів, пропустив вісім голів та двічі відіграв "на нуль".