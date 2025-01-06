Українець — у старті "вершкових" на кубковий матч проти Депортіва Мінера.
Андрій Лунін, Getty Images
06 січня 2025, 18:46
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал зустрінеться з Депортіва Мінера, яка представляє четвертий за силою дивізіон країни.
Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті, як і очікувалося, довірив місце у воротах на це протистояння українському голкіперу Андрію Луніну.
Старт Реала:
Матч Депортіва Мінера — Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 6 січня, о 20:00 за київським часом.