Іспанія

Українець — у старті "вершкових" на кубковий матч проти Депортіва Мінера.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал зустрінеться з Депортіва Мінера, яка представляє четвертий за силою дивізіон країни.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті, як і очікувалося, довірив місце у воротах на це протистояння українському голкіперу Андрію Луніну.

Старт Реала:

Матч Депортіва Мінера — Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 6 січня, о 20:00 за київським часом.