Іспанія

"Вершкові" очікувано розібралися з представником четвертого дивізіону країни, тоді як українець Андрій Лунін не мав багато роботи в цей кубковий вечір.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал вирушив у гості до Депортіви Мінери, яка виступає в четвертому дивізіоні країни.

Підопічні Карло Анчелотті обійшлися без будь-яких сенсацій та впевнено здолали скромного суперника, забивши п'ять голів, авторами яких стали Феде Вальверде, Едуардо Камавінга, Арда Гюлер (дубль) та Лука Модрич.

Зазначимо, що у стартовому складі "вершкових" на це протистояння вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який без проблем зберіг свої ворота у недоторканності за наявності невеликого обсягу роботи — 1 удар у площину воріт (усього — 4) та 1 здійснений сейв.

Таким чином, перемога з рахунком 4:0 дозволила мадридському Реалу здобути перепустку до 1/8 фіналу Кубка Короля.

Депортіва Мінера — Реал Мадрид 0:5

Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

Реал Мадрид: Лунін — Лоренцо (Лукас Васкес, 63), Рауль Асенсіо, Агуадо, Фран Гарсія — Вальверде (Себальйос, 46), Камавінга (Мбаппе, 63), Модрич (Вінісіус, 63) — Гюлер, Ендрік, Браїм Діас (Чема Андрес, 63)