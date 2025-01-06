"Вершкові" очікувано розібралися з представником четвертого дивізіону країни, тоді як українець Андрій Лунін не мав багато роботи в цей кубковий вечір.
Депортіва Мінера - Реал Мадрид, Getty Images
06 січня 2025, 21:56
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал вирушив у гості до Депортіви Мінери, яка виступає в четвертому дивізіоні країни.
Підопічні Карло Анчелотті обійшлися без будь-яких сенсацій та впевнено здолали скромного суперника, забивши п'ять голів, авторами яких стали Феде Вальверде, Едуардо Камавінга, Арда Гюлер (дубль) та Лука Модрич.
Зазначимо, що у стартовому складі "вершкових" на це протистояння вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який без проблем зберіг свої ворота у недоторканності за наявності невеликого обсягу роботи — 1 удар у площину воріт (усього — 4) та 1 здійснений сейв.
Таким чином, перемога з рахунком 4:0 дозволила мадридському Реалу здобути перепустку до 1/8 фіналу Кубка Короля.
Депортіва Мінера — Реал Мадрид 0:5
Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55
Реал Мадрид: Лунін — Лоренцо (Лукас Васкес, 63), Рауль Асенсіо, Агуадо, Фран Гарсія — Вальверде (Себальйос, 46), Камавінга (Мбаппе, 63), Модрич (Вінісіус, 63) — Гюлер, Ендрік, Браїм Діас (Чема Андрес, 63)