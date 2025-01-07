Іспанія

Може залишити Європу на останні роки кар’єри.

Іспанський центральний півзахисник Андер Еррера мав доволі різноманітний досвід за часи своєї професійної кар’єри, устигнувши пограти як за Сарагосу, так і за баскський Атлетік, англійський Манчестер Юнайтед та французький Парі Сен-Жермен.

На початку 2023 року вже 35-річний виконавець повернувся до складу "левів" у якості вільного агента, проте з часом роки беруть своє, і наразі футболіст поступово наближається до завершення кар’єри.

Утім, наостанок Еррера може отримати доволі цікавий виклик, якщо погодиться на пропозицію аргентинського Бока Хуніорс, який активно цікавиться можливістю його підписання за пів року до завершення дії угоди з Атлетіком.

У цьому сезоні на рахунку Андера 14 матчів (419 хвилин).