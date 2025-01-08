Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють баскський Атлетік та каталонська Барселона.

Баскський Атлетік та каталонська Барселона зіграють у El Clasico у Джидді в півфіналі Суперкубка Іспанії.

Ернесто Вальверде, після перемоги над памплонською Осасуною (2:1), залучив до стартового складу Лекуе на правому фланзі оборони, тоді як Прадос повернеться до опорної зони, а Унаї Гомес та Беренгер гратимуть під нападником.

Ганс-Дітер Флік, на тлі поразки від мадридського Атлеітко (1:2), використав із перших хвилин Щесни в рамці воріт, тоді як Ямал зіграє праворуч в атаці.

Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос, Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес, Беренгер — Гурусета.

Запасні: Агірресабала, Альварес, Весга, Н. Вільямс, Джало, Нуньєс, Галаррета, Де Маркос, Еррера, Серрано, Бойро.



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Левандовські, Ямал.

Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Торрес, Торре, Фермін, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін, Фернандес.



Гра Атлетік — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.