Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку іспанського Суперкубка, який відбудеться 8 січня, розпочавшись о 21:00.

У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2024/25, що проходить у Саудівській Аравії, Атлетіку протистоятиме Барселона.

Середа, 8 січня, 21:00. King Abdullah Sports City (Джидда). Арбітр - Мігель Анхель Ортіс Арьяс. Пряма трансляція на MEGOGO

Обидві команди підійшли до цього матчу повністю зосередженими, продемонструвавши різний ступінь стійкості та тактичної майстерності в останніх матчах. Якщо розглядати останні виступи, Атлетік Більбао, здається, має невелику перевагу. За останні 30 днів Більбао зіграв п’ять матчів, здобувши чотири перемоги та нічию. Вони продемонстрували чудову оборонну та атакувальну гру, здолавши такі команди, як Логронес в Кубку Короля і Вільярреал в чемпіонаті.

Барселона, з іншого боку, стикається з певним викликом. Попри те, що вони серед лідерів чемпіонату, їхня форма протягом останнього місяця була нестабільною. Вони продемонстрували свої атакувальні можливості проти Барбастро, здобувши перемогу з рахунком 4:0, але в ключових іграх, як-от матч проти Атлетіко Мадрид, було важко. "Блаугранас" поступились в архіважливому матчі Ла Ліги 1:2.

Орієнтовні склади:

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Весга, Сансет, Гурузета, Ніко Вільямс — Іньякі Вільямс

Барселона: Щесни — Бальде, Кунде, Мартінес, Гарсія — Касадо, Торре, Гонсалес — Торрес, Левандовскі, Рафінья

Очні зустрічі

З огляду на поточну форму, Барселона, здається, є фаворитом, але останні виступи Атлетіка свідчать про те, що їх не варто недооцінювати.